Tutto fatto, Rangnick lo fa fuori: affare da 13 milioni! – Milan News

MILAN NEWS – Mateo Musacchio prepara le valigie. Dopo aver perso il posto da titolare ed esser scivolato molto indietro nelle gerarchie di mister Pioli, il difensore argentino ha interrotto ogni discorso relativo al prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2021. Il rinnovo, dunque, non ci sarà e il Milan punta a cederlo nella prossima finestra di mercato, per evitarlo di perderlo a parametro zero tra un anno. Il classe '90 potrebbe tornare in Spagna, dove ha già giocato con il Villareal, ma stavolta per sposare il progetto del Valencia. Quest'ultimo è attualmente il club più interessato a Musacchio e l'accordo con il Milan si potrebbe trovare su una cifra attorno ai 13 milioni di euro.