Calciomercato Milan – Kessié out per 30 milioni: sei top player al suo posto!

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Ralf Rangnick ha deciso quale sarà il futuro di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano sarà uno dei sacrificabili nel prossimo mercato. Per l’ex Atalanta il Milan chiede 30 milioni di euro, e gli estimatori non mancano. Già a gennaio Kessié è stato vicino a lasciare i rossoneri, con diversi club dalla Premier che hanno chiesto informazioni. West Ham e Wolverhampton hanno provato a portarlo in Inghilterra, ma il Milan ha resistito decidendo di aspettare ancora sei mesi. Ora però il futuro dell’ivoriano sembra segnato, con Rangnick che ha una lista di sei nomi per sostituire Kessié con i 30 milioni incassati: >>>VAI ALLA LISTA<<<