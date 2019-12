Terremoto rossonero: “La società sta pensando di…” – Milan News

MILAN NEWS – Una stagione nata storta, un progetto che stenta a decollare, un Milan che continua a non dimostrarsi all’altezza della sua storia, nonostante la società sia intervenuta in maniera profonda facendo tornare – tra le altre cose – anche figure importanti come quelle di Maldini e Boban. Ma non basta, non può bastare. E allora, mentre i dirigenti rossoneri studiano le prossime mosse di mercato per tamponare le falle e rinforzare la rosa a disposizione di Pioli già a gennaio, la società pensa ad alcune possibili rivoluzioni interne che potrebbero dare la scossa al club rossonero nel prossimo futuro. In quest’ottica dunque si può inquadrare la notizia riportata da Tuttomercatoweb.com secondo cui, in vista del prossimo anno, potrebbero andare in scena alcuni cambi dirigenziali. In particolare, il Milan starebbe seriamente pensando a Giovanni Sartori come futuro direttore sportivo. Una mossa pesante, che potrebbe anche stravolgere gli equilibri interni del club. Sartori, attuale ds dell’Atalanta, andrebbe infatti a occupare il posto che attualmente ricopre Frederic Massara al Milan. Insomma, sarebbe una presa di posizione importante quella della società rossonera, che andrebbe a puntare tutto su un professionista che negli ultimi anni ha dimostrato di saper lavorare in maniera egregia, portando dei risultati inimmaginabili a Bergamo: il Milan sul modello Atalanta, un ribaltone che potrebbe finalmente funzionare. Ma attenzione perché, come accennato poco fa, nel frattempo Maldini e Boban stanno lavorando fortemente per il mercato di gennaio. E proprio parlando di mercato, attenzione alle ultime clamorose novità: “Colpo vicinissimo!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA