Tegola tremenda per Pioli: “Ora può cambiare tutto” – Milan News

MILAN NEWS – Sembrava finalmente arrivato il sereno in casa rossonera, ora invece rischia di cambiare tutto. Indipendentemente dalla sconfitta nel Derby, Stefano Pioli aveva trovato un'ottima soluzione per dare solidità e qualità a questo Milan. Le prestazioni delle ultime settimane lo confermano. Nonostante questo, però, il suo futuro sembra appeso a un filo ed è sempre più probabile l'addio a fine stagione. I nomi in ballo per la successione sono tanti, dal clamoroso ritorno di Allegri fino a soluzioni estere. Di questo ne parleremo più avanti, in queste ore però Pioli deve fare i conti con un'altra pesantissima tegola. Stiamo parlando dell'infortunio di Hakan Calhanoglu, tornato su alti livelli da quando è stato schierato come trequartista alle spalle di Ibra. Il turco rimarrà ai box per qualche settimana e ora Pioli deve studiare una soluzione alternativa. Da una parte l'idea dell'attacco pesante con Leao al fianco di Ibra e Rebic con Castillejo sugli esterni. Questa soluzione, però, sembra la meno probabile. In queste ore infatti sta avanzando forte la candidatura di Lucas Paquetà, che potrebbe così finalmente giocare in quello che è il suo ruolo naturale. Per il brasiliano si tratterebbe di un'occasione d'oro per poter riscattare una stagione negativa e dimostrare il suo valore.