Calciomercato Milan, clamoroso dopo il match: rivelazione su Pioli e Allegri!

MERCATO MILAN – Dopo Milan-Torino, arriva una notizia sconvolgente per i tifosi rossoneri. Nelle ultime settimane si è parlato con grande insistenza del futuro della panchina del Milan, con Pioli incerto sulla riconferma e tantissimi allenatori individuati come possibili successori. Uno dei nomi che più scalda gli animi dell'ambiente rossonero è certamente quello di Massimiliano Allegri, ultimo allenatore capace di vincere un campionato sulla panchina del Diavolo. Quella che porterebbe ad un ritorno di Max è un'ipotesi caldeggiata da più professionisti dell'informazione, ma la concorrenza è spietata. Sono molti i top club europei che potrebbero affidare la propria squadra ad Allegri – uno su tutti il Manchester United – potendo contare su una disponibilità economica superiore a quella del Milan. Proprio di un possibile ritorno in rossonero, ha parlato Giovanni Branchini, procuratore di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole al GR Parlamento: "In questo momento è solo una delle tante speculazioni di stampa ma non c'è nulla. Non credo che il Milan cambierà allenatore". Difficile stabilire ora se si tratti di semplice pretattica, dell'opinione dell'agente sulle strategie rossonere oppure della realtà dei fatti. L'incertezza sul futuro di Stefano Pioli continua ad esistere, e finché Allegri non si accorderà con un altro club, o il Milan non sceglierà un altro tecnico, nulla sembrerebbe totalmente da escludere.