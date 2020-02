Tegola Milan, Maldini ora trema: 40 milioni e salta tutto? – Milan News

MILAN NEWS – Una delle migliori notizie di questo 2020 rischia di rovinare seriamente i piani di Maldini per la prossima estate. Il rendimento di Ante Rebic, cambiato totalmente dall’arrivo di Ibra, sta dando una grandissima spinta al Milan. I rossoneri sono in piena zona Europa League grazie soprattutto alle reti del croato. Dall’inizio dell’anno solare infatti Rebic è il secondo marcatore della Serie A alle spalle solo di Cristiano Ronaldo. Tutto questo però per il Milan non è solo una buona notizia. Già, perché se è vero che il croato sta facendo faville a suon di gol, è altrettanto vero che il suo rendimento gioca anche a favore dell’Eintracht Francoforte. Il classe ’93 è arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto nell’ultimo giorno dello scorso mercato estivo. In quelle ore così concitate, però, si è deciso di non fissare alcun accordo per il riscatto. Ecco perché adesso il club tedesco sta giocando al rialzo e, stando a ciò che riferisce Tuttosport, sarebbe già arrivato a chiedere 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il giocatore. Altro dettaglio importante è l’accordo tra Viola e Eintracht, con la Fiorentina che ha il diritto al 50% della cessione di Rebic. E il ciclone Gazidis non si ferma: l’AD rossonero prepara tre mosse assurde! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA