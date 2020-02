Calciomercato Milan, Gazidis fa paura: ha preso 3 clamorose decisioni!

MILAN NEWS – Il tanto discusso pareggio di Firenze ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri, anche se il gioco espresso dalla squadra può far ben sperare per il finale di stagione. La squadra attualmente a disposizione di Pioli sta crescendo, ma tutto questo non cambia i compiti di Ivan Gazidis, che lui stesso ha recentemente ricordato. L’amministratore delegato rossonero, col mandato diretto del Fondo Elliott, ha la responsabilità di riportare il Milan allo status di top club internazionale, per fare in modo che quando un’altra proprietà sarà pronta all’acquisto, questa trovi una squadra di altissimo livello su cui investire. Per raggiungere il risultato, Gazidis ha preso tre incredibili decisioni che possono stravolgere il futuro del Milan! >>>VAI ALLA PRIMA

