MILANO – L’inviato di Sky Sport a Milanello Manuele Baiocchini riporta di come il Milan stia provando a recuperare, per il match di lunedì, Hakan Calhanoglu. Il turco, infortunatosi alla caviglia, quotidianamente si reca nel centro sportivo per svolgere lavoro individuale. Lo staff rossonero prova il miracolo per permettere a Pioli di avere l’ex Bayer 04 almeno in panchina.