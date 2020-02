Rivoluzione totale, Gazidis lo fa fuori: adesso manca solo l’ufficialità! – Milan News

MILAN NEWS – Non è stata la miglior stagione di Lucas Biglia in Italia questa. Il calciatore argentino è stato spesso fermo ai box e quando è sceso in campo con la maglia rossonera non è mai riuscito a convincere. La sua avventura con il Diavolo sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda, dato che il suo è in scadenza e molto difficilmente verrà rinnovato. L’ex Lazio però potrebbe continuare a calcare i campi della Serie A. Dato che le ultime indiscrezioni di mercato hanno fatto registrare l’interesse del Torino nei confronti del calciatore. Attualmente si tratta soltanto di una voce, legata al futuro del giocatore, ma quel che è certo è che i granata continuano a guardare in casa Milan per la prossima stagione. Dopo Krunic, come è stato riportato nei giorni scorsi, anche Biglia sembra essere nel mirino del Toro. E se Maldini prova il colpo, ora Gazidis si ritrova spalle al muro. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA