Prima di Firenze la notizia: “50 milioni? Si decide tutto a giugno!” – Milan News

MILAN NEWS – Mancano poche ore alla sfida di Firenze che può essere fondamentale per la classifica dei rossoneri. Il posto europeo è decisivo per il progetto milanista e ora serve continuità. All'interno di questo progetto è sicuramente centrale la figura di Gigio Donnarumma. Il nome caldo della prossima estate sarà sicuramente lui. Dopo mesi difficili nel 2018, il 2019 di Donnarumma è stato straordinario e Gigio è tornato ai suoi livelli. Il portierone rossonero è tra i migliori giocatori della difficile stagione milanista e la società vuole fare di tutto per tenerlo. La situazione però non è semplice, e per fare chiarezza la nostra redazione ha contattato il suo entourage. Enzo Raiola, cugino di Mino, ha sottolineato: "Come ribadito anche da Mino ultimamente, è tutto fermo. A questo punto si deciderà tutto a fine anno". Rinnovo o addio, non ci possono essere alternative. La richiesta del Milan è di 50 milioni di euro, ma l'intenzione è quella di trovare un accordo e prolungare il contratto.