Pazza idea per il post-Donnarumma: 20 milioni ed è fatta! – Milan News

MILAN NEWS – Il futuro di Gigio Donnarumma resta nebuloso. Il Milan deve fare i conti con l’eventualità della separazione dal suo estremo difensore e proprio in questo contesto arrivano nuove voci di mercato dalla Spagna. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i dirigenti rossoneri starebbero seguendo Neto, estremo difensore già visto in Italia a Firenze e Torino. Il portiere brasiliano attualmente gioca nel Barcellona, ma non è il titolare dei blaugrana, vista la concorrenza di Ter Stegen. La fattibilità dell’operazioni è ovviamente legata a Donnarumma e al suo possibile rinnovo di contratto con il Diavolo, intanto però il Milan pensa a cautelarsi, restando vigile sul mercato. E Gazidis svela i 4 colpi con cui accenderà il mercato milanista: lista da 100 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA