Calciomercato Milan, Baiocchini in diretta Sky: “C’è una grossa novità”

MILANO – Sono giorni caldissimi in casa rossonera. E non solo perché la compagine guidata da Pioli si appresta a vivere uno dei momenti cruciali di tutta la sua stagione. Certo, i prossimi impegni tra Europa League e campionato sono molto delicati e rappresentano uno snodo fondamentale dell’annata rossonera. Ma nelle segrete stanze di Milanello tengono sempre banco anche moltissime questioni relative al prossimo calciomercato del Milan. E, soprattutto alcune, sono molto urgenti. Di una di queste situazioni bollenti e da risolvere il prima possibile ha parlato il noto giornalista Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport.

Grosse notizie per il mercato del Milan

Ecco infatti quanto riferito dal noto esperto di calciomercato a riguardo del tormentone Donnarumma, che ancora pare lontano dal suo epilogo: “I colloqui tra le parti continuano, ma non c’è ancora una svolta. La grossa novità però è che il Milan ora sta cercando di lavorare su due soluzioni per risolvere la faccenda. La prima è puntare su un contratto biennale per Gigio e la seconda è addirittura quella di proporre al portiere un contratto di un solo anno in più. Questa seconda ipotesi servirebbe per cercare di trattenere il giocatore a Milano e rimandare la questione al prossimo anno. Da quanto ci risulta, l’offerta del Milan è da 7 milioni di euro netti a stagione, solo che per il momento non basta per far firmare Donnarumma”. Situazione in stand-by dunque e Baiocchini continua aggiungendo ulteriori indiscrezioni.

“La richiesta è più alta e tra l’altro, visto che la fumata bianca tarda ad arrivare, Raiola si sta guardando intorno per capire se tra Juventus, PSG ed altri grandi club, ce ne sia qualcuno che possa concretamente fare l’offerta giusta per cercare di portare Gigio via dal Milan. La volontà di Donnarumma è sempre quella di rimanere in rossonero, ma evidentemente siamo in una fase di stallo perché non si riesce a trovare l’accordo economico giusto, anche per uno o due anni”. Come accennato poco fa però, oltre alla questione Donnarumma, in casa rossonera si starebbe pensando anche a molte altre situazioni in vista del prossimo calciomercato del Milan. Occhio soprattutto ai prossimi colpi in entrata, con ben 13 grossi nomi finiti nel mirino di Maldini: ecco la lista della spesa competa per l’estate <<<