Nel disastro arriva l’altra tegola: la notizia fa tremare i tifosi! – Milan News

MILAN NEWS – Altra tegola per il Milan. Non basta il caos societario esploso da oltre 24 ore a creare problemi in casa rossonera. Le problematiche tra Boban, Maldini e Gazidis stanno complicando moltissimo l'avvicinamento alla sfida di domani in Coppa Italia. A Torino il Milan si gioca forse una delle partite più importanti della stagione. E in queste ore è arrivata un'altra tegola pesantissima. Domani sera, nella semifinale di ritorno contro i bianconeri in Coppa Italia, non ci sarà Gigio Donnarumma. Stando infatti a ciò che riferisce Sky Sport, il portiere non ha recuperato pienamente dal problema fisico accusato a Firenze e non sarà inserito nella lista dei convocati. La sua assenza va ad aggiungersi a quelle, già molto pesanti, di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Al posto di Gigio giocherà Asmir Begovic.