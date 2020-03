Calciomercato Milan – Gazidis sceglie Rangnick: per lui 4 colpi da urlo!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – Sembra ormai deciso il futuro di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero con ogni probabilità lascerà al termine della stagione. L’unica eventualità che potrebbe cambiare il destino dell’ex nerazzurro è un clamoroso accesso alla Champions. Eventualità che, al momento, sembra improbabile. In queste ore le parole di Gazidis sono state chiare e hanno fatto esplodere un caso a Milanello. Il nome caldo di questi giorni per l’AD milanista è quello di Ralf Rangnick, ex tecnico del Lipsia. L’allenatore del club della Red Bull ora segue lo sviluppo delle società affiliate al Lipsia, ma vorrebbe tornare in panchina. La sua grande conoscenza dei giovani e la capacità di portare avanti un progetto molto ambizioso spingono la società a puntare su di lui. Con Rangnick a Milanello potrebbero arrivare quattro gioielli, il primo è letteralmente una creatura del tecnico tedesco. >>>VAI ALLA LISTA<<<