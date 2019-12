MILANO – Ha dell’inaccettabile – per usare un eufemismo – quanto fatto nella notte da Rafael Leao, attaccante rossonero. Il classe 1999, nonostante la disastrosa sconfitta per 5 a 0 subita contro l’Atalanta e la sua prestazione a dir poco incolore, è andato a divertirsi con amici in discoteca ballando e fumando allegramente. CLICCA QUI>Intanto, putiferio in casa Milan: è tutti contro tutti! A rischio Boban e Maldini

Caricamento sondaggio...