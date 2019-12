Tutti contro tutti in casa Milan: Elliott irritato con Maldini e Boban

Milan, è tutti contro tutti

MILANO – Come se non bastassero i cinque schiaffi in piena faccia presi ieri dall’Atalanta sul campo, il Milan deve fare i conti in queste ore con una situazione al limite del disastro anche fuori dal terreno di gioco. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, infatti, in casa Milan si è scatenato un tutti contro tutti.

BOBAN E MALDINI – Elliott, fondo americano proprietario del Milan, è molto irritato con Zvonimir Boban, CFO rossonero, a causa delle sue parole nel post partita: “Sul mercato cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che ci permetteranno di fare”; secondo Elliott, invece, il problema è che i soldi a disposizione sono stati spesi male dalla dirigenza rossonera, mettendo, di conseguenza, sotto accusa, l’operato del direttore tecnico Paolo Maldini.

DIMISSIONI? – Diverse anime della proprietà sono sempre più convinte che farebbe bene a dimettersi; la posizione di Maldini è quindi sempre più debole e fragile, mentre quella del Milan in classifica piange.