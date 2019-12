Mercato, bomba da Sky Sport: l’affare può saltare – Milan News

MERCATO MILAN – Il calciomercato di gennaio potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Il 5-0 subito contro l’Atalanta è soltanto l’ultima goccia: se sarà possibile, i dirigenti rossoneri sono pronti a stravolgere gli equilibri per risollevare le sorti del Diavolo. Tutto comincia dal mercato in uscita, i rossoneri con la valigia in mano sono davvero tanti. Tra questi c’è Ricardo Rodriguez, sempre meno convincente e sempre più chiuso dalla concorrenza di Theo Hernandez. Nonostante le ultime due stagioni tutt’altro che brillanti, il terzino svizzero vanta ancora numerosi estimatori sul mercato. Nelle ultime settimane era stato registrato l’interesse del Napoli, con Gattuso pronto a riabbracciare Rodriguez in azzurro. Con i partenopei si sarebbe discusso di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, che avrebbe alleggerito la rosa del Milan e permesso a Maldini di rimpiazzarlo con un giovane di prospettiva da affiancare a Hernandez. Ma secondo quanto riferisce Sky Sport, difficilmente il Napoli prenderà un altro terzino, avendo già a disposizione Ghoulam e Mario Rui. Dunque per sbloccare la trattativa sembrerebbe necessaria una cessione in casa Napoli. Tutto questo complica l’affare, ma i rossoneri possono stare tranquilli, perché il Napoli non è l’unico club interessato a Ricardo Rodriguez. Sul giocatore c’è anche il Fenerbahce, che avrebbe la disponibilità economica per pagare l’ingaggio del giocatore ed eventualmente riscattarlo. Ma la nuova rivoluzione del Milan non passa soltanto per Rodriguez. Pioli e la dirigenza sono già d’accordo: ben 7 calciatori che potrebbero partire a gennaio! >>>VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI<<<