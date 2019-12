Mercato, annuncio in diretta: Sky svela l’ultima (grossa) idea! – Milan News

MILAN NEWS – Come ormai è noto a tutti, il Milan è freneticamente al lavoro in vista del mercato di gennaio: l’obiettivo è sistemare una rosa che ha palesato alcune evidenti lacune in ogni reparto. C’è veramente tanto da fare, sia in uscita che in entrata. Per quanto riguarda i nuovi possibili acquisti, le priorità sembrano essere un centravanti (il nome di Ibrahimovic è il più caldo e chiacchierato, ma occhio alle possibili sorprese) e un centrale di difesa (Todibo del Barcellona è in cima alla lista della spesa rossonera). I movimenti in entrata però potrebbero non esaurirsi a questi due, ma potrebbero coinvolgere anche un nuovo centrocampista, soprattutto in caso di addio di qualche elemento della mediana. In questo senso, occhio alle novità riportate nelle scorse ore dal noto esperto di mercato Michele Baiocchini a Sky Sport: secondo il giornalista infatti, in casa Milan sarebbero arrivati dei concreti interessamenti da parte di alcuni club inglesi per Franck Kessie, per il quale non è esclusa l’ipotesi di addio. Anzi, se il centrocampista ivoriano dovesse partire già a gennaio, il Milan penserebbe ad un nuovo innesto anche in mediana: un regista da posizionare davanti alla difesa, facendo poi scalare Benncer a mezzala. E allora, quali potrebbero essere i nomi buoni? Stando a quanto riportato da Tuttosport (che conferma che i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centrocampista), sul taccuino della dirigenza sarebbero finiti anche Stanislav Lobotka, regista classe ’94 del Celta Vigo, e il norvegese Sander Berge, classe ’98 di proprietà del Gent. E poi, un’altra notizia ancora. Quella che ci parla del caos sulla panchina del Milan anche in vista del prossimo anno: “Ecco cosa potrebbe succedere veramente” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA