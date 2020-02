Gazidis alza la voce e ribalta il Milan: cacciati Maldini e Boban! – Milan News

MILAN NEWS – Al termine del campionato potrebbe esserci l’ennesima grande rivoluzione in casa rossonera. Stando infatti a ciò che riferisce Il Corriere dello Sport, la frattura creatasi fra il direttore tecnico Paolo Maldini e l’amministratore delegato Ivan Gazidis, pare ormai insanabile, tanto che lo stesso Maldini sembra intenzionato a lasciare la società meneghina. Da una parte la visione di Gazidis, dall’altra quella di Maldini, Boban e Massara. L’ex Arsenal, appoggiato da Elliott, punta con forza su giovani dal costo contenuto. L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo il bilancio, puntando su possibili plusvalenze. La direzione sportiva ha un’idea completamente diversa. Serve esperienza e personalità, puntando al rientro in Champions il prima possibile. Inoltre, qualora si dimettesse l’ex capitano, diventerebbe molto probabile anche l’addio di Zvonimir Boban. E intanto il ciclone Gazidis non si ferma: l’AD rossonero prepara tre mosse assurde! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA