Calciomercato Milan – “Ha detto sì al Milan”, il primo colpo è quasi fatto!

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra sempre più vicino il primo colpo dei rossoneri per la prossima estate. In attesa di sapere quale sarà il destino europeo del Milan, la società sta lavorando per migliorare il livello della rosa. In realtà, il futuro della stessa dirigenza è ancora un’incognita. Nonostante questo, il piano di Elliott appoggiato da Gazidis è quello di anticipare le mosse e puntare su giovani di talento. Il profilo perfetto per i rossoneri è quello di Matias Zaracho, e in queste ore sono arrivate notizie importanti. Il talento del Racing Avellaneda avrebbe detto sì all’offerta del Milan, che ora deve trovare un accordo con il club argentino. La prima richiesta è di 25 milioni, i rossoneri vorrebbero chiudere per 15 milioni più bonus, e magari inserire anche una percentuale sulla futura rivendita. E il piano di rivoluzione non si fermerà a Zaracho. Il ribaltone estivo è già partito, ecco i tre grandi colpi per giugno che arriveranno a Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA