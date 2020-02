Doppietta da urlo: Maldini strappa due gioielli alla Roma! – Milan News

MILAN NEWS – Una doppietta direttamente da Roma per rilanciare il Milan. A questo sta pensando Paolo Maldini, pronto a prelevare due giocatori di alto livello dai giallorossi. Il primo, di cui si parla da diverse settimane, è Cengiz Under. Già accostato ai rossoneri a gennaio, il turco in estate con ogni probabilità lascerà la Roma. La volontà dell’esterno mancino è quella di rimanere in Italia, e il Milan ci vuole puntare come alternativa a Castillejo. La richiesta dei giallorossi di 30 milioni potrebbe scendere viste le prestazioni deficitarie di Under negli ultimi mesi. Chi invece sta facendo un grande campionato a Roma è Chris Smalling, difensore centrale di proprietà dello United. I giallorossi stanno provando a lavorare per riscattarlo, ma la richiesta di 20 milioni al momento spaventa la Roma. Per questo il Milan sta provando a inserirsi, con il Manchester United che vuole cederlo e l’inglese preferirebbe rimanere in Italia. Per i rossoneri sarebbe l’acquisto perfetto per aggiungere esperienza a fianco di Romagnoli. E intanto Boban diventa assoluto protagonista del mercato rossonero. Zvone cala l’asso per un colpo da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA