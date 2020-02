Calciomercato Milan – “Thiago Silva torna al Milan”: la bomba di oggi è clamorosa!

CALCIOMERCATO MILAN – Quella che sembrava una semplice suggestione può diventare una vera opzione per la prossima stagione. Il ritorno di Thiago Silva al Milan non è da escludere, anzi in queste ore stanno arrivando conferme importanti. Il capitano del PSG, titolare anche nel match di Champions contro il Dortmund, ancora non ha rinnovato il suo contratto. Tra tre mesi il brasiliano sarà senza contratto e i parigini al momento non hanno avviato le trattative per il rinnovo. Per questo, i tifosi rossoneri possono sognare. E a confermare questa opzione sono arrivate le parole di Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, ai microfoni di TMW: ”Al momento non abbiamo parlato di rinnovo con il PSG: Thiago vorrebbe continuare qui, però non scarta altre possibilità. Con il Milan Thiago ha un grande rapporto da sempre e se non rinnovassimo con il PSG tutto sarebbe possibile” E intanto Boban diventa assoluto protagonista del mercato rossonero. Zvone cala l’asso per un colpo da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA