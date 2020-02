Disastro Milan, buttati 70 milioni: ora cambia tutto? – Milan News

MILAN NEWS – L’analisi fatta questa mattina dalla Gazzetta dello Sport può far tremare i rossoneri. In un momento di difficoltà economica evidente, il Milan deve valutare alla perfezione ogni investimento. E, soprattutto, valorizzare quelli già effettuati. Cosa che, attualmente, non sta succedendo. Dal campo arrivano risposte positive, ma non da quei giocatori su cui la società ha investito moltissimo. Ibra è arrivato a parametro zero, Rebic è in prestito e i principali investimenti degli ultimi diciotto mesi stanno deludendo. Se con Piatek il Milan è riuscito ad evitare una pesantissima minusvalenza a bilancio, il rischio è concreto con Leao e Paquetà. Il portoghese e il brasiliano stanno trovando sempre meno spazio, e i 70 milioni di euro spesi per portarli a Milanello farebbero pensare a un impatto ben diverso di entrambi sul gioco rossonero. Leao al momento è chiuso da Rebic, mentre Paquetà questa stagione non ha mai trovato continuità, deludendo quasi sempre quando è stato chiamato in causa. Ora la palla passa alla società e a Pioli. È fondamentale recuperare due patrimoni del Milan. Lo chiede il bilancio, lo chiede anche il progetto. Nel futuro rossonero non si potrà prescindere da questi due talenti. A meno che a giugno non arrivi un’offerta importante. Su Paquetà c’è sempre Leonardo che lo vorrebbe al PSG. E il piano di rivoluzione potrebbe coinvolgere anche Paquetà e Leao. Il ribaltone estivo è già partito, ecco i tre grandi colpi per giugno che arriveranno a Milanello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA