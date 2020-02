Colpo a costo zero, Maldini sfida Gazidis: arriva un gioiello a giugno? – Milan News

MILAN NEWS – Da una parte la voglia di tornare in Champions, dall’altra il progetto giovani per rilanciare le finanze del Milan. La diatriba tra Maldini e Gazidis sarà protagonista assoluta dei prossimi mesi in casa rossonera. È evidente che serve più qualità a questa rosa, ma serve anche esperienza e Maldini la vorrebbe portare subito. Diverse sono le occasioni a parametro zero per giugno, l’ultima però potrebbe veramente dare una mano al Milan. Stiamo parlando di Willian, attaccante esterno brasiliano che lascerà il Chelsea a giugno. L’ex Shakhtar non è riuscito a dare continuità in questa stagione, ma il suo talento è fuori discussione e a 31 anni può ancora dare un contributo importante. Maldini ci sta pensando, ma dovrà fare i conti con la differente visione di Gazidis. L’AD infatti non vorrebbe puntare su over 30, preferendo investimenti a lungo periodo come ad esempio Zaracho del Racing Avellaneda. Le prossime settimane saranno decisive, con Maldini e Gazidis che sembrano sempre più in conflitto. E se Maldini prova il colpo, ora Gazidis si ritrova spalle al muro. Addirittura quattro big possono partire in estate, la situazione è pesantissima! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA