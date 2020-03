Clamoroso, Elliott può licenziare Boban! Caos totale a Milanello – Milan News

MILAN NEWS – Elliott ha deciso, sarà Gazidis il fulcro del nuovo progetto rossonero. Niente più Milan ai milanisti, niente più spazio alla riconoscenza. Parla il campo, parlano i numeri e parlerà soprattutto il bilancio. L’AD rossonero a questo punto prenderà in mano le questioni tecniche ed economiche del Milan. Rivoluzione dal punto di vista degli obiettivi di mercato e della guida tecnica. Il futuro di Pioli è deciso, con ogni probabilità sarà Rangnick a prendere in mano il progetto rossonero nel ruolo di allenatore-manager. La rivoluzione però partirà subito, tanto che il futuro di Boban potrebbe essere deciso già oggi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a giugno sarà addio certo ma quest’oggi ci sarà un incontro, anzi un vero e proprio faccia a faccia con Gazidis. Al termine del meeting sono attesi sviluppi importanti, addirittura la possibilità che Boban possa esser licenziato per giusta causa dopo le forti accuse nei confronti dello stesso Gazidis. Le parole del croato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera hanno dato il via a un polverone mediatico clamoroso. Adesso starà a Elliott prendere le decisioni giuste per il bene del Milan. Ed intanto Gazidis ha già preparato il mercato estivo. A Milanello arriveranno 4 colpi da urlo a giugno: pronti quasi 70 milioni da investire! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA