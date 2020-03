Calciomercato Milan – Di Marzio dà l’annuncio ufficiale: “Ha già firmato per giugno!”

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – È partita ufficialmente la rivoluzione in casa rossonera. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Ivan Gazidis avrebbe già bloccato Ralf Rangnick in vista della prossima stagione. Una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso e si andrebbe ad aggiungere al terremoto Boban, scoppiato nelle ultime ore. L’allenatore tedesco avrebbe già iniziato a studiare l’italiano, in modo da superare il primo ostacolo, rappresentato dalla lingua. Con ogni probabilità sarà quindi lui la nuova guida tecnica del Diavolo. Una guida che avrà il ruolo di allenatore-manager, pronto dunque a rivoluzionare completamente la rosa. Vi abbiamo già parlato di quelli che saranno i quattro grandi obiettivi di Rangnick per giugno. Ecco però quali saranno i giocatori già bocciati dal tedesco che Gazidis farà partire a giugno: >>>VAI ALLA LISTA<<<