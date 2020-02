Cambia tutto in casa Milan: “Domani giornata decisiva!” – Milan News

MILAN NEWS – La giornata di domani potrebbe risultare decisiva per il futuro dei rossoneri. Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan ha dato un’ottima sterzata alla sua classifica. Quasi impossibile la rimonta sul quarto posto, molto più probabile mantenere invece il posto in Europa League. Indipendentemente da questo, il Milan sta trovando diverse certezze. A cominciare da Ante Rebic, assoluta sorpresa del 2020 in casa rossonera. Tanta continuità e una serie di gol che fanno ben sperare i tifosi milanisti. Ora però la grossa novità può arrivare in difesa. I problemi di ieri infatti hanno portato all’esordio molto positivo di Matteo Gabbia al fianco di Romagnoli. Domani ci saranno gli esami strumentali per Kjaer e Musacchio, con Pioli che sta già pensando a una pazza idea. Si tratterebbe del lancio dal primo minuto dello stesso Gabbia, con l’idea di lanciare una difesa giovane per vedere se il prodotto del settore giovanile rossonero può essere utile alla causa. Gli esami di domani potrebbero diventare decisivi per il futuro di Gabbia e della difesa rossonera. E in queste ore arriva anche Maldini a far tremare così i tifosi: la notizia di oggi ha del clamoroso! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA