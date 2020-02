Calciomercato Milan – Errore gravissimo della società: “Ora servono 40 milioni”

CALCIOMERCATO MILAN – Quello che sembrava un problema marginale rischia di diventare un vero e proprio caso per il Milan. Stiamo parlando di Ante Rebic, assoluto protagonista delle prime giornate del 2020 in casa rossonera. Da quando è arrivato Ibra, il croato è diventato la spalla perfetta per lo svedese trovando la sua dimensione. Gol, prestazioni di alto livello e una continuità di rendimento che servivano al Milan. Ora però sorge il problema riscatto per i rossoneri, visto che in estate nello scambio di prestiti con André Silva non è stato fissata la cifra per l’acquisto di Rebic. E se il croato fino a due mesi fa aveva una valutazione sui 20-25 milioni, ora si parla già di una maxi-valutazione vicina ai 40 milioni. In queste ore Boban è al lavoro proprio con gli agenti di Rebic per trovare una soluzione. Bisognerà convincere l’Eintracht ad abbassare le pretese. Una cosa è certa, il mercato estivo dei rossoneri ruoterà intorno al riscatto di Rebic. E intanto Boban diventa assoluto protagonista del mercato rossonero. Zvone cala l’asso per un colpo da urlo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA