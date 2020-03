Calciomercato Roma, tutto deciso: ecco il primo colpo di Friedkin!

AS ROMA – Il closing che passerà la gestione della AS Roma dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin arriverà nei prossimi giorni. A complicare l’incontro c’è anche l’emergenza Coronavirus, ma non c’è alcun dubbio sul fatto che l’affare andrà in porto. La nuova Roma di Friedkin vedrà dei cambiamenti nella dirigenza e sicuramente anche qualche nuovo avvicendamento nello staff tecnico. Ma quel che interessa di più i tifosi è ovviamente quello che avverrà in occasione del prossimo calciomercato. Il nuovo patron giallorosso è già al lavoro per trovare un accordo con la UEFA che possa permettere al club giallorosso di spendere durante la prossima estate. Ma prima di passare ai colpi grossi, la AS Roma dovrà consolidare le certezze che ha già in casa. Una di queste è senz’altro Henrikh Mkhitaryan, che è tra i migliori della squadra per rendimento rapportato al minutaggio. Gli unici dubbi sul suo riscatto nascono a causa di una condizione fisica altalenante, ma la stessa potrebbe aiutare i giallorossi nella trattativa con l’Arsenal. L’idea di Petrachi è quella di versare altri 17 milioni di euro nelle casse del club inglese, arrivando, insieme al prestito, ad un totale di 20 milioni per il cartellino dell’armeno. Ma Petrachi è impegnato su più fronti: ecco come il ds giallorosso ha sfidato Marotta per un vero gioiello! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA