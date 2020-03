Calciomercato Roma, Petrachi sfida Marotta: un gioiello nel mirino!

AS ROMA – In una stagione costellata dagli infortuni, la Roma sente la mancanza dei giocatori in grado di fare la differenza. Tra questi ci sono sicuramente Nicolò Zaniolo e il tanto discusso Lorenzo Pellegrini. I due giovani prodigi italiani rappresentano il patrimonio più prezioso del club giallorosso, che cercherà di blindare in estate. Ma, secondo il portale specializzato calciomercato.com, la AS Roma vorrebbe continuare a puntare sui grandi talenti italiani, e ne avrebbe messo nel mirino un altro. Si tratta di Gaetano Castrovilli, gioiellino classe 1997 della Fiorentina. Al primo anno di Serie A, il pugliese si è dimostrato un giocatore estremamente versatile e dotato di una tecnica invidiabile. Un vero jolly del centrocampo, capace di agire in più ruoli dalla linea mediana in su. La Roma ci sta pensando, ma attenzione alla concorrenza dei nerazzurri. Anche Marotta, oltre a Petrachi, ha scritto il nome di Castrovilli sul suo taccuino, e in estate si aprirà la sfida. Il vantaggio della Roma potrebbe risiedere nella volontà del giocatore, che sicuramente avrebbe più garanzie di minutaggio nell’inserirsi nella rosa di Fonseca piuttosto che in quella di Conte. Petrachi è davvero scatenato: adesso può chiudere un affare importantissimo per 20 milioni! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA