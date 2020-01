Calciomercato Roma, si sblocca l’affare: Petrachi all’assalto! – AS Roma

AS ROMA – Il 2020 della Roma inizia sotto i migliori auspici. La cessione della proprietà a Friedkin si è conclusa nel migliore dei modi, con il nuovo presidente pronto a riportare la Roma in alto. Il calciomercato ha aperto soltanto ieri, ma arrivano già ottime notizie per i giallorossi. In queste ore la dirigenza è in contatto con il Newcastle per la cessione di Nikola Kalinic, arrivato in estate dall’Atletico Madrid. L’avventura romana del croato è stata deludente, tanto da spingere il club a cederlo e tornare alla ricerca di un attaccante che possa agire da vice Dzeko. Se l’addio di Kalinic dovesse concretizzarsi, Petrachi avrebbe ampio spazio di manovra per regalare a Fonseca un altro centravanti. Le suggestioni sono molte, ma nelle ultime settimane il nome di Mariano Diaz è stato accostato alla Roma con sempre maggiore insistenza. Il classe 1993 non trova spazio nell’affollatissimo reparto avanzato del Real Madrid, e potrebbe partire a gennaio. A dare ulteriori speranze ai tifosi e alla dirigenza sono state le parole di Zinedine Zidane: “Ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Sono qui, si allenano, poi fino al 31 gennaio possono succedere molte cose”.

Dichiarazioni che lasciano intendere parecchio sul futuro degli esuberi della Casa Blanca, con Mariano Diaz tra i primi della lista. Il classe 1993 potrebbe dunque liberarsi molto presto, pronto per rilanciarsi con la maglia della AS Roma.