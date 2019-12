Calciomercato Roma, Friedkin fa sul serio: subito 5 grosse novità – AS Roma

Calciomercato Roma, ecco Friedkin: la nuova proprietà si presenta così! – AS Roma

AS ROMA – Ormai si può parlare di ufficialità, Dan Friedkin rileverà la proprietà della AS Roma e si presenterà ai tifosi nelle primissime settimane di gennaio. La nuova proprietà ha deciso di dare piena fiducia alla guida tecnica di Fonseca e alla gestione di Gianluca Petrachi. A cambiare saranno le dimensioni della Roma, sia come club in ambito commerciale che in termini di calciomercato. La squadra ha bisogno di rinforzi subito, e Friedkin sembra pronto a finanziare una serie di acquisti che possano dare una grossa mano a Fonseca nel continuare la corsa verso l’Europa che conta. Ecco dunque i primi obiettivi e i primi provvedimenti: la nuova Roma di Friedkin! >>>VAI ALLA LISTA<<<