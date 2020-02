Calciomercato Roma, rivoluzione Friedkin: ecco chi sarà il primo acquisto!

AS ROMA – Manca davvero poco al cambio di proprietà della AS Roma. Dan Friedkin sta per chiudere la maxi operazione che passerà il club giallorosso dalle mani di Pallotta alle sue. Il Corriere dello Sport fa sapere che, a causa dei tempi burocratici, Friedkin non sarà presidente della Roma prima di aprile. Ma nonostante questo le idee del prossimo numero uno giallorosso sono già chiare. Sempre secondo il quotidiano romano, Friedkin vorrebbe come primo colpo un grande acquisto per la società. Un dirigente di alto livello che abbia anche un grosso impatto mediatico sui tifosi e sul pubblico internazionale. Le ipotesi Totti e De Rossi al momento sarebbero da scartare, con il primo che sta iniziando la sua carriera da procuratore, mentre il secondo sarebbe più orientato verso un futuro da allenatore. Non è una grande notizia per i tifosi giallorossi, che certamente avrebbero voluto una delle loro bandiere a rappresentare la Roma nel mondo. Ma certamente Friedkin punterà su un profilo di quel livello, una figura molto simile a quella di Nedved, attuale numero due del club bianconero. Ma ecco che arriva anche la clamorosa decisione di Fonseca: ecco cosa succede ora! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA