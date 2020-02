Calciomercato Roma, Fonseca ha deciso: ecco cosa succede ora!

AS ROMA – L’avvento di Friedkin e della nuova proprietà può cambiare molte cose in casa Roma, ma una delle certezze in vista della prossima stagione potrebbe essere la conferma di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso, nonostante una stagione fatta di luci e ombre, oltre che costellata di intoppi e infortuni, sembrerebbe aver convinto la piazza. Ecco perché Fonseca potrebbe avere un grosso potere sulle prossime decisioni della società, specie in ottica calciomercato. La rosa della AS Roma è piena di giocatori incerti sul proprio futuro, e tra questi c’è anche Henrikh Mkhitaryan, arrivato soltanto la scorsa estate dall’Arsenal. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, Fonseca starebbe spingendo per una riconferma dell’armeno, la cui posizione verrà valutata dalla società dopo la firma di Friedkin, che dovrebbe arrivare venerdì. Fonseca vorrebbe tenersi stretto Mkhitaryan che, anche se interrotto troppo spesso dai guai fisici, ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo livello che può far comodo alla AS Roma anche il prossimo anno. Naturalmente a decidere sarà la dirigenza, ma la scelta di Fonseca a questo punto appare chiara. Nel frattempo arriva una notizia terribile: i piani della società ora rischiano di saltare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA