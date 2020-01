Calciomercato Roma, Petrachi va all in per il sogno di Fonseca! – AS Roma

AS ROMA – Il mercato di gennaio porta sempre delle occasioni, sta ai dirigenti riuscire a coglierle. La Roma è a caccia di un attaccante che possa fungere da vice Dzeko, ricerca che si rinnova dopo la delusione Kalinic. Ma se in attacco arrivasse un giocatore in grado anche di giocare vicino al bosniaco? Sarebbe sicuramente questo il caso di Dries Mertens, che secondo Tuttosport sarebbe il sogno di Paulo Fonseca. Il belga ha il contratto in scadenza con il Napoli, e dopo il terremoto che ha fatto saltare la panchina di Ancelotti potrebbe essere motivato a lasciare Castel Volturno. Per la Roma potrebbe essere davvero un grande acquisto: un uomo in più per l’attacco, capace sia di far rifiatare Dzeko che di sostenere la manovra offensiva al suo fianco. L’operazione però appare molto complessa, con le richieste dell’entourage del giocatore che non vanno affatto sottovalutate. L’agente di Mertens sa perfettamente che il prossimo che firma potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera, e dunque vuole sfruttare al meglio l’occasione. Per assicurarsi il giocatore sarà necessaria un’offerta da 3 anni ad almeno 4 milioni di euro a stagione. Parecchi soldi per un giocatore non più giovanissimo, ma non è detto che Mertens non possa essere il primo regalo ai tifosi del nuovo proprietario Friedkin. La nuova proprietà è pronta a far sognare i tifosi, e stanno arrivando già cinque grossissime novità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA