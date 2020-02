Calciomercato Roma, Petrachi passa ai fatti: si chiude per 20 milioni!

AS ROMA – La rivoluzione societaria sta per iniziare in casa Roma. Friedkin sta arrivando, e intorno ad aprile sarà ufficialmente il nuovo presidente della AS Roma. La nuova proprietà rinnoverà la fiducia all’attuale dirigenza almeno fino a giugno. Gianluca Petrachi è dunque pronto a passare all’azione per rinforzare la squadra e tentare di conservare il posto. Il ds giallorosso ha l’arduo compito di concedere uno degli affari più importanti della stagione: il riscatto di Chris Smalling. Nonostante sia arrivato in prestito, il centrale inglese si è rivelato troppo importante per non tentare di riscattarlo dal Manchester United. Petrachi non può contare su nessuna clausola scritta, ma è pronto ad incontrare il club inglese per discutere dell’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Petrachi ha già incontrato l’entourage del giocatore e ora passerà ai colloqui con i Red Devils. Tra la domanda e l’offerta – riferisce calciomercato.com – ballano circa cinque milioni di euro. Il Manchester United chiede 20 milioni di euro, la Roma finora ne ha offerti 15. La sensazione è che si possa trovare un accordo, ma a far saltare l’affare potrebbe essere José Mourinho. Il tecnico del Tottenhan avrebbe indicato Smalling come rinforzo per la sua squadra. L”inserimento degli Spurs potrebbe mettere la Roma in una posizione difficile in sede di trattativa, e per questo Petrachi conta di chiudere il più presto possibile. Nel frattempo arrivano grosse novità sulla gestione Friedkin: ecco chi sarà il primo acquisto della nuova proprietà! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA