Calciomercato Roma, Petrachi scatenato: Fonseca può sognare! – AS Roma

AS ROMA – La Roma di Paulo Fonseca fin qui ha raccolto risultati positivi, seppur leggermente altalenanti. L’ultima sconfitta ha riportato alla luce alcune delle problematiche di questa squadra, che Petrachi proverà a risolvere nel corso di questa sessione di calciomercato. Il ds giallorosso intende regalare a Fonseca un altro attaccante, uno in grado di non far rimpiangere Dzeko quando è costretto a sedere in panchina. Per ricoprire quel ruolo c’è bisogno di un giocatore che non abbia troppe pretese dal punto di vista del minutaggio, dunque un giovane o un veterano in cerca di riscatto. Come svela ‘Il Messaggero’, Petrachi avrebbe fatto un sondaggio con il Monaco per Pietro Pellegri. Il giovane prodigio cresciuto nel Genoa, che proprio contro la Roma si rese noto al grande pubblico, è reduce da un infortunio e sta recuperando, ma le sue potenzialità non sono assolutamente in discussione. Si tratta di un classe 2001, che ha già calcato campi importanti, con enormi margini di miglioramento e praticamente tutta la carriera davanti. Per la AS Roma potrebbe trattarsi di un vero affare, considerando che strapparlo ai monegaschi, oggi, potrebbe costare meno del previsto. Pellegri potrebbe essere soltanto il primo grande colpo della nuova proprietà, Friedkin ha già in mente come cambiare l’AS Roma. Ecco le prime, grossissime, cinque novità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA