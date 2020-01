Calciomercato Roma, a gennaio arriva un attaccante: 7 nomi – AS Roma

Calciomercato Roma, la lista di Petrachi: obiettivo in attacco per gennaio – AS Roma

AS ROMA – La nuova Roma di Friedkin, Petrachi e Fonseca sta per cominciare il suo percorso. Nel futuro dei giallorossi, grazie anche al cambio di proprietà, potrebbero esserci dei colpi pazzeschi in arrivo dal mercato, ma al momento c’è un bisogno che ha la priorità su tutti gli altri. Serve un attaccante, e serve a gennaio. Mentre cerca una nuova sistemazione per Kalinic, il ds giallorosso sta valutando tutte le possibili alternative per l’attacco. I nomi accostati alla Roma sono ben 7, e noi li abbiamo analizzati tutti in questa raffica di calciomercato: eccoli, uno per uno, nella nostra gallery di gennaio! >>>VAI ALLA LISTA