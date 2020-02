Calciomercato Roma, occasione incredibile: blitz per un baby fenomeno!

AS ROMA – In attesa dell’ufficialità del passaggio di proprietà a Friedkin, in casa Roma ci si continua a muovere in vista del prossimo calciomercato. I giallorossi sono ancora alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dzeko. Meglio se giovane e meglio se a basso costo: un colpo in linea con i parametri del Fair Play Finanziario. Sarebbe proprio questo il caso di Talles Magno, prodigio brasiliano del Vasco da Gama, che stando al portale specializzato calciomercato.com sarebbe finito nel mirino della Roma. L’attaccante classe 2002 è considerato uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano, soprannominato ‘O Magico’ in patria per il talento invidiabile. La concorrenza non manca (sul giocatore c’è anche il Liverpool), ma l’occasione è ghiotta. Il Vasco da Gama infatti sta attraversando un momento di profonda crisi finanziaria, e ha bisogno di fare cassa il prima possibile. C’è dunque la possibilità di acquistare un talento come quello di Talles Magno per una cifra davvero irrisoria. Adesso sta alla società coglierla, con Petrachi che potrebbe concludere la sua avventura alla AS Roma con questo ultimo colpo. Nel frattempo l’avvento di Friedkin è sempre più vicino: la sua prima decisione ha dell’incredibile! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA