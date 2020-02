Calciomercato Roma, arriva Friedkin: incredibile la prima decisione!

AS ROMA – Le firme per il definitivo passaggio della AS Roma a Dan Friedkin arriveranno a breve. È ormai soltanto questione di giorni, poi la Roma avrà un nuovo proprietario e un nuovo presidente. I tifosi giallorossi al momento attendono i primi provvedimenti della Roma targata Friedkin, con un occhio al progetto stadio e un altro al calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Friedkin vorrebbe dare continuità al progetto tecnico iniziato con l’arrivo di Paulo Fonseca. Per farlo ci sarà dunque bisogno di blindare i propri gioielli e non perdere quelle certezze trovate nel corso di questi ultimi mesi. Due dei giocatori di punta della rosa giallorossa sono sicuramente Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini che, sempre secondo il quotidiano romano, non dovrebbero lasciare Trigoria in estate. Il primo provvedimento della AS Roma di Friedkin potrebbe essere proprio la chiusura ad ogni possibile cessione dei suoi due gioielli. Le pretendenti non mancano, ma la nuova proprietà sembra avere tutta l’intenzione di lasciarle a bocca asciutta. Novità anche sul mercato in entrata: arriva la clamorosa conferma sul primo colpo per giugno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA