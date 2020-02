Calciomercato Roma, notizia terribile: ora potrebbe saltare tutto!

AS ROMA – Dopo il roboante 4-0 rifilato al Lecce, la Roma riprende il suo cammino verso un posto in Europa. I giallorossi dovranno cercare di riacciuffare la zona Champions League, anche per avere una maggiore disponibilità in occasione del prossimo calciomercato. C’è dunque grande incertezza su quanto avverrà a fine stagione, con tanti giocatori dal futuro in dubbio. Il più chiacchierato è sicuramente Chris Smalling, attuale colonna della difesa giallorossa il cui prestito scadrà a giugno. La AS Roma non ha nessun diritto di riscatto fissato, e per trattenere Smalling dovrà sedersi nuovamente allo stesso tavolo del Manchester United. Le ottime prestazioni dell’inglese nel corso di questi mesi ne hanno fatto risalire il valore, e ora le pretendenti non mancano. Sul giocatore ci sono Tottenham e Everton, e non è da escludere che Smalling possa decidere di tornare in Premier League. Ai microfoni di Sky Sports, il centrale giallorosso ha raccontato che l’accordo con lo United era di rivedersi a fine anno per decidere cosa fare in futuro. L’annata non è ancora conclusa, ma le parole di Smalling non fanno che aumentare i dubbi dei tifosi. Nel frattempo arriva una bomba sul mercato in entrata: i giallorossi sono pronti a fiondarsi su un baby fenomeno, l’occasione è imperdibile! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA