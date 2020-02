Calciomercato Roma, notizia fantastica: i tifosi possono sognare!

AS ROMA – Non appena questa stagione fatta di alti e bassi sarà finita, sarà la nuova proprietà a dover fare la differenza, anche in sede di calciomercato. Oltre alle numerose ipotesi in entrata, alcune delle quali iniziano già a prendere corpo, i tifosi giallorossi temono che la tendenza al trading della AS Roma possa fargli perdere alcuni dei loro beniamini. Tra questi c’è sicuramente Lorenzo Pellegrini, che nonostante i fischi incassati nelle ultime uscite resta un patrimonio della società. Il numero 7 giallorosso è uno dei migliori italiani nel suo ruolo, e non c’è dubbio che in estate arriverà l’assalto da parte di una o più squadre dalla maglia a strisce. Ma stando a quanto rivela La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Pellegrini sarebbe pronto a rifiutare ogni offerta, puntando a diventare una vera bandiera della Roma. Il classe 1993 vorrebbe restare a Roma a lungo, e nonostante sul suo contratto compaia ancora una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, potrebbe decidere di non accordarsi con nessuno dei club disposti a versare tale cifra nelle casse della AS Roma. Nel frattempo arriva una bomba sul mercato in entrata: i giallorossi sono pronti a fiondarsi su un baby fenomeno, l’occasione è imperdibile! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA