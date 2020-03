Calciomercato Roma, Friedkin fa fuori Petrachi: ecco chi arriva al suo posto!

AS ROMA – C’è ancora attesa per il closing che porterà la proprietà della AS Roma dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Il nuovo proprietario americano darà presto inizio alla sua rivoluzione, che darà continuità ad alcuni aspetti della gestione giallorossa, ma romperà totalmente con la gestione precedente di altri settori. Il primo a saltare potrebbe essere Gianluca Petrachi, le cui mosse di calciomercato e scelte di comunicazione non sarebbero state convincenti. Si apre quindi una lunga lista di candidati per il posto di direttore sportivo della AS Roma, con i nomi di Faggiano, attuale ds del Parma, e Carli del Cagliari in pole position. Ma stando a quanto riferisce il portale specializzato calciomercato.com, la nuova proprietà potrebbe farsi catturare da una clamorosa suggestione. In lizza per il posto di Petrachi ci sarebbe anche Fabio Paratici che, in caso di risultati deludenti dei bianconeri e di Sarri, potrebbe lasciare il club di Agnelli in estate. Ma ecco come Petrachi cerca di salvare il posto: sta provando a bloccare un vero baby fenomeno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA