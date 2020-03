Calciomercato Roma, c’è l’incontro: Petrachi vuole bloccare il gioiello!

AS ROMA – In casa Roma c’è ancora grande attesa per il closing e il passaggio di consegne da Pallotta a Friedkin, ma c’è chi può approfittare di questa situazione per convincere la nuova proprietà. Tra questi c’è sicuramente Gianluca Petrachi, che sta lavorando per rimanere il direttore sportivo della AS Roma e per rinforzare al meglio la rosa di Fonseca. Stando al Corriere dello Sport, Petrachi avrebbe incontrato il padre di Ryan Gravenberch, ultimo prodigio lanciato dall’Ajax già finito nella scuderia Raiola. Il classe 2002 è un centrocampista centrale dotato di una fisicità straripante unita ad una tecnica invidiabile: un profilo molto simile a quello di Paul Pogba. Quello di Gravenberch è un talento eccezionale, che ha già attirato l’attenzione dei top club europei. La Roma, dal canto suo, spera di riuscire a bloccare il giocatore prima della concorrenza, riuscendo così a portare a casa un grandissimo colpo per la prossima stagione. Nel frattempo arriva un’altra clamorosa decisione: ecco il primo colpo dell’era Friedkin! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA