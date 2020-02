Calciomercato Roma – Dopo il Lecce la notizia: sarà lui il primo colpo di Friedkin

CALCIOMERCATO ROMA – Sarà un 2020 caldissimo per la Roma e la nuova proprietà è già al lavoro. Il passaggio a Friedkin è ormai definito, manca solo l’ufficialità per dare il via al nuovo corso giallorosso. Intanto all’Olimpico è arrivata una vittoria importante con il Lecce, ma a confortare i tifosi ci pensa anche il mercato. Già, perché la società ha dato il via ai lavori per la prossima stagione. Ed è stato individuato il problema principale della Roma. C’è una carenza di qualità sulla trequarti, nonostante le prestazioni di oggi di Under e Mkhitaryan. Per questo motivo alcuni emissari giallorossi qualche giorno fa sono volati in Grecia per assistere ad Olympiakos-Arsenal e l’osservato speciale era Bukayo Saka. Il talento classe 2001 dei Gunners potrebbe lasciare Londra, la Roma vuole puntarci con forza e potrebbe portarlo a Trigoria come primo acquisto della gestione Friedkin. Nel frattempo arriva una bomba sul mercato in entrata: i giallorossi sono pronti a fiondarsi su un baby fenomeno, l’occasione è imperdibile! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA