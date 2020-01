Calciomercato Roma, contatti avviati: Fonseca porta il suo primo regalo! – AS Roma

AS ROMA – L’infortunio di Zaniolo e il mercato di gennaio stanno provocando un vero terremoto in casa Roma. L’arrivo di Politano nello scambio con Spinazzola sembrerebbe ormai imminente, ma l’esterno dell’Inter potrebbe non essere l’unico rinforzo per l’attacco giallorosso. Petrachi e Fonseca sono anche alle prese con la situazione Under, sceso praticamente all’ultimo posto nelle gerarchie della AS Roma. Il turco potrebbe anche partire durante questa sessione di calciomercato: davanti ad un’offerta congrua, i giallorossi non ci penserebbero due volte. Inoltre, secondo quanto riportato dal Messaggero, la Roma avrebbe aperto i contatti con lo Shakhtar Donetsk per Marcos Antonio, prodigio brasiliano classe 2000. Negli ultimi anni lo Shakhtar ha dimostrato di saper pescare davvero bene nel calcio brasiliano, lanciando talenti del calibro di Douglas Costa e Willian, o meteore suggestive (anche per la Roma) come Taison. Marcos Antônio Silva Santos è un piccolo funambolo, abilissimo nel dribbling e dotato di grande velocità. Fonseca, naturalmente vicinissimo alle vicende del club ucraino, approverebbe l’operazione e sarebbe pronto a lanciarlo nella sua Roma. Nel frattempo Petrachi sta anche lavorando ad un colpo in attacco: ecco 7 nomi per rimpiazzare Kalinic e regalare un nuovo centravanti a Fonseca! >>>VAI ALLA LISTA