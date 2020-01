Calciomercato Roma, colpo in attacco: idea folle di Petrachi! – AS Roma

AS ROMA – La sconfitta casalinga subita contro il Torino ha fatto riemergere alcuni dei problemi di questa Roma. Tra le tante questioni ancora aperte, spicca la mancanza di una valida alternativa a Edin Dzeko. Kalinic, subentrato contro i granata, ha fornito un’altra prestazione deludente e sembra sempre più vicino all’addio. Il croato, scaricato definitivamente dalla dirigenza, potrebbe lasciare Trigoria già nel corso di questo mese. Al suo posto dovrebbe arrivare un altro attaccante, un giocatore capace di subentrare a Dzeko, ma anche di conviverci. Nelle ultime ore è stato accostato ai giallorossi il nome di Francesco Caputo, attaccante abituatissimo alla Serie A, a segno 8 volte in 15 partite nel corso di questa stagione. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e non è da escludere l’assalto di Petrachi negli ultimi giorni di questo calciomercato. Sì, negli ultimi giorni, perché il sogno del direttore sportivo è un altro, e porta il nome di Dries Mertens. Il belga sembra sempre più lontano da Napoli, club ancora alle prese con una crisi profonda. Per Mertens non si parla ancora di rinnovo contrattuale, e la Roma resta alla finestra. L’opportunità di aggiudicarsi il folletto belga, tra gli attaccanti più prolifici degli ultimi anni in Serie A, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni e Petrachi è pronto a coglierla. Mertens potrebbe essere soltanto il primo grande colpo della nuova proprietà, Friedkin ha già in mente come cambiare l’AS Roma. Ecco le prime, grossissime, cinque novità! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA