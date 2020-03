Calciomercato Roma, clamoroso: Friedkin fa saltare il colpo di Petrachi!

AS ROMA – Il cambio di proprietà verrà reso ufficiale a breve: Dan Friedkin sarà il nuovo presidente della Roma a partire dalle prossime settimane. Friedkin garantirà la continuità di una serie di progetti interni al club, ma potrebbe cambiare qualcosa nell’assetto societario. Gianluca Petrachi è il dirigente che corre più rischi, con un futuro dietro le scrivanie giallorosse che resta incerto. Il ds giallorosso aveva già trovato un accordo con Carlos Augusto, terzino sinistro brasiliano in forza al Corinthians. Il classe 1999, che interessa anche al Torino, si era accordato con Petrachi per la prossima estate. Secondo Tuttosport, la trattativa rischia però di saltare. Petrachi è forte di un accordo con il giocatore, ma gli manca quello con il club brasiliano. La posizione incerta dello stesso direttore sportivo potrebbe dargli meno potere contrattuale in fase di trattativa con il Corinthians, e rischia dunque di far saltare l’affare. Nel frattempo arrivano grosse novità sul futuro di Mkhitaryan: sarà addio? Mikel Arteta lo rivuole a Londra! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA