Calciomercato Roma, addio Mkhitaryan? Arteta lo rivuole!

AS ROMA – L’arrivo della nuova proprietà di Dan Friedkin è sempre più vicino. L’ufficialità del passaggio di consegne da Pallotta al suo successore arriverà a breve, ma nel frattempo la AS Roma deve fare i conti con una notizia terribile. Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal da pochi mesi, ha confessato di stare pensando ad un rientro a Londra di Henrikh Mkhitaryan: “Noi teniamo d’occhio tutti i giocatori che sono in prestito. Non sono con noi, ma sono nostri. È una nostra responsabilità. Mik nelle ultime uscite sta facendo molto bene. Sappiamo il giocatore che è stato e vogliamo essere sicuri di prendere la giusta decisione. Mi è sempre piaciuto. È il classico giocatore che può giocare ovunque. Quando è al top della sua condizione. Deve riuscirci con più continuità. Qui lo ha fatto a fasi alterne. Dovremo valutare soprattutto questo. Chiaramente è una possibilità che abbiamo e che considereremo”. La Roma farà certamente le sue mosse, cercando di convincere l’armeno a restare in giallorosso e l’Arsenal a lasciarlo andare per il giusto conguaglio economico. Ma se l’impresa non dovesse riuscire, o se il giocatore decidesse di voler tornare a Londra, i giallorossi avranno anche il problema di dover sostituire un giocatore preziosissimo. E crescono anche i dubbi su chi se ne occuperà, perché Friedkin sta per fare fuori Petrachi per sostituirlo con un altro manager! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA