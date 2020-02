Calciomercato Roma, c’è la conferma: ecco il primo colpo per giugno!

AS ROMA – La stagione della Roma, tra luci e ombre, è passata soprattutto per una lunghissima serie di infortuni. La mancanza di alternative di livello ha indubbiamente causato dei grossi problemi a Fonseca, troppo spesso costretto ad arrangiarsi con quello che aveva a disposizione. Ecco perché, dopo essere andata avanti per alcuni mesi, si riapre la caccia al vice Dzeko. Nikola Kalinic ha deluso in quel ruolo, e con ogni probabilità terminerà la sua avventura romana al termine di questa stagione. Al suo posto – riferisce il Corriere dello Sport – la Roma sta puntando Dusan Vlahovic. Il gioiellino della Fiorentina si è già messo in mostra in questa prima parte di stagione. Commisso ha chiesto ai suoi di blindarlo con un rinnovo contrattuale, ma l’assalto dei giallorossi in estate potrebbe arrivare comunque. Vlahovic ha fatto vedere colpi da grandissimo prospetto, e con un insegnante come Dzeko potrebbe davvero diventare il centravanti della Roma del futuro. Strapparlo ai viola non sarà semplice, ma l’investimento non dovrebbe comunque costare cifre esorbitanti alle casse giallorosse. Nel frattempo arriva una notizia tremenda: un big della rosa di Fonseca rischia di finire all’asta! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA